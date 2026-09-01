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01.09.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW reagiert am Vormittag positiv

BKW Aktie News: BKW reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von BKW zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 125,80 CHF.

BKW
126.56 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 125,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BKW-Aktie bei 126,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'158 BKW-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 45,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.08.2026 bei 124,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 1,35 Prozent Luft nach unten.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,98 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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