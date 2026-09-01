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01.09.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Dienstagnachmittag stabil

BKW Aktie News: BKW am Dienstagnachmittag stabil

Die Aktie von BKW zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BKW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 125,20 CHF.

BKW
124.90 CHF 0.30%
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Mit einem Kurs von 125,20 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 126,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 124,70 CHF. Mit einem Wert von 125,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14'204 BKW-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 46,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 124,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 0,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,98 CHF.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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