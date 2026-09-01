BKW Aktie News: BKW stabilisiert sich am Mittag

Die BKW-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 125,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 126,80 CHF. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,20 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 125,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'699 BKW-Aktien.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 46,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 124,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,96 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,98 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,79 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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