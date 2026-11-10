BKW-Aktie im Fokus: Prognose trotz schwieriger Stromproduktion bestätigt

"Das Potenzial für eine deutlich höhere Wasser- und Windproduktion bis Ende Jahr ist begrenzt", heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Im Handelsbereich würden sich jedoch wegen der aktuell höheren Energiepreise Chancen bieten.

Die BKW bestätige deshalb den Ausblick für das Gesamtjahr und erwarte für 2026 weiterhin ein EBIT im unteren Bereich des Anfang Jahr kommunizierten Zielbands von 650 Millionen bis 750 Millionen Franken. Nach einem bereits schwierigen ersten Halbjahr hatte die Gesellschaft diese Präzisierung vorgenommen.

Wenig Wasser- und Windkraft

Nachdem das erste Halbjahr 2026 bereits geprägt gewesen sei von "anspruchsvollen" Rahmenbedingungen wie eine tiefe Produktion der Wasser- und Windkraftwerke und unerwartete Entwicklungen in der Geopolitik, habe sich dieser Trend im dritten Quartal fortgesetzt. Die Produktion der Wasser- und Windkraftwerke seien auch im Berichtsquartal unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben - "eine Folge des langen, trockenen und heissen Sommers", so BKW.

Auch das Handelsgeschäft blieb wegen der Verwerfungen an den Energiemärkten "anspruchsvoll". Es habe sich aber nach dem schwierigen Start ins Geschäftsjahr 2026 weiterhin positiv entwickelt. Demgegenüber entwickelte sich der Netzbereich solide und der Infrastruktur- und Gebäudebereich positiv, beide jeweils im Rahmen der Erwartungen, wie es weiter heisst.

Der Berner Energiekonzern veröffentlicht erstmals einen qualitativen Zwischenbericht nach neun Monaten. So will BKW den Kontakt zu Analysten und Investoren stärken. Es wird am Vormittag eine Telefonkonferenz mit Finanzchef Martin Zwyssig geben.

ys/rw

Bern (awp)