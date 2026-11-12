|Indexänderung
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12.11.2026 08:12:00
BKW-Aktie im Fokus: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
Von der nächsten Anpassung in den MSCI-Aktienindizes sind auch einige Schweizer Unternehmen betroffen.
Neu in den Small Cap Index aufgenommen werden auch Bell, DocMorris sowie die Luzerner Kantonalbank. Derweil müssen die Aktien der TX Group den Index verlassen.
Auch im Micro Cap Index kam es zu Änderungen. Während Börsenneuling Infracore aufgenommen werden, fallen Haute Capital Partners heraus. Die Anpassungen werden am 30. November nach Börsenschluss umgesetzt und gelten somit per 1. Dezember.
Die Aufnahme respektive der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.
dm/to
Zürich (awp)
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