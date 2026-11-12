BKW-Aktie im Fokus: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index

Gemäss Angaben auf der Homepage des Indexbetreibers vom Donnerstag müssen die Aktien der BKW den MSCI Global Standard Index verlassen. Sie rutschen in den MSCI Small Cap Index ab.

Neu in den Small Cap Index aufgenommen werden auch Bell, DocMorris sowie die Luzerner Kantonalbank. Derweil müssen die Aktien der TX Group den Index verlassen.

Auch im Micro Cap Index kam es zu Änderungen. Während Börsenneuling Infracore aufgenommen werden, fallen Haute Capital Partners heraus. Die Anpassungen werden am 30. November nach Börsenschluss umgesetzt und gelten somit per 1. Dezember.

Die Aufnahme respektive der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

dm/to

Zürich (awp)