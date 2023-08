BKW-Aktie gewinnt: BKW schraubt an Managementstruktur

Neu sind per 1. November unter anderem alle drei Geschäftsbereiche Energie, Netze und Dienstleistungen in der Konzernleitung vertreten.

So werden die drei Geschäftsführer der Bereiche - Antonin Guez von Building Solutions, Martin Fecke von Engineering und Sven Behrend von Infra Services - in die Konzernleitung berufen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Neben einer effizienteren Nutzung von Synergien zwischen den Geschäftsbereichen wolle die BKW damit auch ihre führende Rolle bei der Gestaltung der Energiezukunft unterstreichen.

Gleichzeitig soll das Energiegeschäft durch die Bündelung von Energiehandel und -vertrieb unter dem Namen "Energy Markets" gestärkt und mit neuen Angeboten erweitert werden. Die Leitung dieses neuen Geschäftsbereichs werde Stefan Sewckow ebenfalls ab 1. November übernehmen. Auch er nimmt Einsitz in die Konzernleitung.

Die bisherige Leiterin Energy Markets & Group Services, Corinne Montandon, übernimmt indes die Leitung der Netze (Power Grid). Sie löst Roland Küpfer ab, der in den Ruhestand geht.

An der SIX klettert die BKW-Aktie am Mittwoch zeitweise 2,03 Prozent auf 155,80 Franken.

dm/ys

Cham (awp)