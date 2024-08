BKW-Aktie gesucht: BKW macht mehr Gewinn und passt Guidance an

Nun erhöht der Berner Energieversorger seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Die Gesamtleistung ging im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent zurück auf 2,3 Milliarden Franken, wie die BKW am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig stieg der operative Gewinn (EBIT) auf 438,3 Millionen nach 424,5 Millionen im Jahr davor. Das entspricht einem Plus von 3,2 Prozent. Unter dem Strich blieb ein um 6,6 Prozent höherer Reingewinn von 362,5 Millionen Franken.

Mit den vorgelegten Zahlen hat die Firma die Erwartungen von Analysten bei der Gesamtleistung genau getroffen, beim EBIT und Reingewinn übertroffen.

Nun erhöht das Unternehmen seine Erwartungen an den Betriebsgewinn für das Gesamtjahr. Neu soll dieser zwischen 700 und 800 Millionen zu liegen kommen. Bislang war das Management für 2024 von einem Betriebsgewinn von 650 bis 750 Millionen Franken ausgegangen. BKW begründet die Anhebung der Erwartungen mit dem erfolgreichen Energiegeschäft, stabilen Ergebnissen bei den Netzen und einem erwarteten Aufwärtstrend bei den Dienstleistungen.

Energiegeschäft mit Rückgang

Nach einzelnen Segmenten betrachtet trug das Energiegeschäft mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Franken am meisten zur Gesamtleistung bei. Wegen der gesunkenen Strompreise läge der Umsatz damit zwar um 14,9 Prozent unter Vorjahr.

Gleichzeitig habe das Geschäft seinen Betriebsgewinn aber halten können, trotz des bereits "ausserordentlich erfolgreichen Vorjahres". Haupttreiber dafür sind laut BKW das erfolgreiche Bewirtschaftungs- und Handelsergebnis, die auf einem höheren Niveau abgesicherten Strompreise und höhere Mengen bei der Wasserkraft.

Das Netzgeschäft leistete laut Mitteilung mit einem Umsatz von 340,0 Millionen und einem EBIT von 89,9 Millionen einen "stabilen Ergebnisbeitrag". Bislang habe die BKW jeweils im Jahr über 120 Millionen Franken in die Netzinfrastruktur investiert.

Im ersten Halbjahr 2024 lägen die Investitionen bereits um 20 Millionen über Vorjahr, heisst es. Das Unternehmen begründet das mit den gestiegenen Anforderungen an den Um- und Ausbau des Verteilnetzes für die Energiewende.

Beim Dienstleistungsgeschäft konnte das Unternehmen den Umsatz um 7,2 Prozent auf 948,4 Millionen Franken steigern, was dank wachsender Auftragsbestände gelungen sei. Der EBIT lag mit 24,4 Millionen auf Vorjahresniveau. Das zeigt gemäss dem Management, dass das Zwei-Jahres-Programm zur Steigerung der Profitabilität geglückt ist.

An seinem Kapitalmarkttag am 8. November will der Energieversorger über seine Pläne für die kommenden Jahr informieren.

BKW-Aktien nach Erhöhung der Guidance gesucht

Die Aktien der BKW sind nach den Halbjahreszahlen gesucht. Vor allem die Anhebung der EBIT-Guidance für das Gesamtjahr 2024 kommt bei den Anlegern gut an.

Im Schweizer Handel an der SIX geht es für die BKW-Aktie zeitweise um 1,53 Prozent nach oben auf 159,50 Franken.

Dass der EBIT bei der BKW im ersten Halbjahr über den Erwartungen lag, sei wenig überraschend gewesen, schreibt Andreas von Arx von Baader Helvea. Dieser hat laut ZKB "die bereits hohen Erwartungen" um rund 8 Prozent übertroffen.

Neu will der Energiekonzern nun einen EBIT von 700 bis 800 Millionen für das Gesamtjahr erreichen. Bislang lag das Ziel um 50 Millionen darunter. Die Erhöhung der Guidance habe ihn "positiv überrascht", so ZKB-Analyst Yannik Ryf.

Nach Meinung des Baader-Experten würde "eine konservativere Prognose angesichts der historischen Saisonalität auf ein höheres Gesamtjahres-EBIT hindeuten, als in der Prognose angegeben".

Mittelfristig und insbesondere ab dem Geschäftsjahr 2025 werde die operative Hebelwirkung im Energiegeschäft aufgrund der wesentlich höheren abgesicherten Strompreise und der hohen Eigenproduktion zu sehen sein, ist man bei der ZKB überzeugt. Das sei noch nicht im aktuellen Kurs eingepreist, so Ryf.

Eine Unbekannte bleibe jedoch das Handelsgeschäft, das im Moment weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern scheine, so von Arx. Da die BKW diese Gewinne jedoch nicht separat ausweise, sei es für die Anleger schwierig, die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, was der Analyst als "nicht aktionärsfreundlich" kritisiert.

Die Analysten erwarten insgesamt, dass die Schätzungen der Finanzgemeinde erhöht werden.

