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12.11.2026 16:17:00
BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
Von der nächsten Anpassung in den MSCI-Aktienindizes sind auch einige Schweizer Unternehmen betroffen.
Neu in den Small Cap Index aufgenommen werden auch Bell, DocMorris sowie die Luzerner Kantonalbank. Derweil müssen die Aktien der TX Group den Index verlassen.
Auch im Micro Cap Index kam es zu Änderungen. Während Börsenneuling Infracore aufgenommen werden, fallen Haute Capital Partners heraus. Die Anpassungen werden am 30. November nach Börsenschluss umgesetzt und gelten somit per 1. Dezember.
Die Aufnahme respektive der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.
BKW übernimmt eines der grössten Architekturbüros Deutschlands
Der Berner Energie- und Infrastrukturkonzern BKW baut sein Architekturgeschäft in Deutschland mit einer Übernahme aus. Mit Gerber Architekten wird eines der grössten Architekturbüros Deutschlands Teil des Netzwerks von BKW Engineering, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Mit der Übernahme will BKW ihre Position im deutschen Hochbau stärken, das Angebot an Planungsdienstleistungen ausbauen und ihre Präsenz in strategisch wichtigen regionalen Märkten festigen.
Gerber Architekten wurde 1966 gegründet und beschäftigt rund 280 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in den Bereichen Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur und Innenraumgestaltung tätig. Es verfügt über Standorte in Dortmund, Hamburg, Berlin, Münster und Düsseldorf sowie über Niederlassungen im Ausland.
Das Netzwerk von BKW Engineering umfasst laut Mitteilung mehr als 4400 Mitarbeitende in über 40 Unternehmen an rund 170 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die BKW-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,24 Prozent im Plus bei 126,80 Franken.
Zürich / Bern (awp)
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