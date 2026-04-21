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21.04.2026 16:11:00
BKW-Aktie etwas fester: Energiekonzern übernimmt Volterres SAS
Der Energiekonzern BKW hat das französische Energieunternehmen Volterres SAS übernommen und baut damit seine Präsenz im wichtigen Markt Frankreich aus.
Mit der Akquisition werde die BKW in Frankreich zu einer umfassenden Anbieterin von Energiedienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Produktion erneuerbarer Energien über Flexibilitätsvermarktung bis hin zur Stromlieferung an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.
Volterres mit Sitz in Paris und Lyon ist laut Mitteilung ein spezialisierter Anbieter für transparente und lokale Versorgung mit erneuerbarem Strom. Das Unternehmen bezieht Energie von mehr als 100 Anlagen aus Wind-, Solar- und Wasserkraft und liefert jährlich über 2 Terawattstunden Strom an seine Kunden. Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeitende.
Die BKW war bereits zuvor im französischen Markt aktiv, unter anderem mit einem Vertrag zur Optimierung von Batteriekapazitäten. Mit der Übernahme von Volterres treibe der Konzern seine Strategie "Solutions 2030" weiter voran und stärke seine Position im europäischen Energiemarkt.
Das kombinierte Angebot soll insbesondere den steigenden Anforderungen eines komplexer werdenden Strommarktes gerecht werden, der von wachsendem Anteil erneuerbarer Energien, regulatorischen Veränderungen sowie höherem Bedarf an Transparenz geprägt sei, heisst es.Zeitweise notiert die BKW-Aktie an der SIX am Dienstag 0,07 Prozent höher bei 157,40 US-Dollar.
awp-robot/uh
Bern (awp)
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