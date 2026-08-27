|Engineering
|
27.08.2026 14:06:00
BKW-Aktie: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW übernimmt die Priedemann Fassadenberatung in Deutschland und KS Ingenieure in Österreich.
Priedemann mit Sitz in Grossbeeren bei Berlin ist auf die Planung komplexer Fassaden spezialisiert und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. KS Ingenieure mit Sitz in Wien ist ein Büro für Tragwerksplanung, Bauphysik, Projektsteuerung, Baumanagement und technisches Consulting mit 53 Mitarbeitenden.
Mit den Zukäufen stärkt BKW nach eigenen Angaben im Rahmen der Strategie Solutions 2030 ihre Marktpräsenz in Deutschland und Österreich.
Die BKW-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 125,80 CHF.
awp-robot/rw
Bern (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI unter Druck -- DAX etwas stärker -- US-Börsen zunächst fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.