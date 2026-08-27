BKW-Aktie: Doppelübernahme im DACH-Raum

Damit baut der Energieversorger sein Engineering-Geschäft in den Bereichen Fassaden, Gebäudehüllen, Tragwerksplanung und Generalplanung aus, wie BKW am Donnerstag mitteilte.

Priedemann mit Sitz in Grossbeeren bei Berlin ist auf die Planung komplexer Fassaden spezialisiert und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. KS Ingenieure mit Sitz in Wien ist ein Büro für Tragwerksplanung, Bauphysik, Projektsteuerung, Baumanagement und technisches Consulting mit 53 Mitarbeitenden.

Mit den Zukäufen stärkt BKW nach eigenen Angaben im Rahmen der Strategie Solutions 2030 ihre Marktpräsenz in Deutschland und Österreich.

Die BKW-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 125,80 CHF.

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Bern (awp)