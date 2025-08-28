Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 90’363 1.4%  Dollar 0.8019 0.0%  Öl 67.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jungfraubahn-Aktie: Jungfraubahnen erzielen Rekordgewinn
Sandoz-Aktie: Sandoz darf höhere Rivaroxaban-Dosierungen in Deutschland einführen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Cham Swiss Properties-Aktie: Hoher Gewinn im ersten Halbjahr
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
28.08.2025 08:03:36

BKB will mit Strategie 2026+ Marktposition in nächsten vier Jahren stärken

Basel (awp) - Die Basler Kantonalbank (BKB Konzern) hat mit der 'Strategie 2026+' ihre Ausrichtung für die kommenden vier Jahre definiert. Aufbauend auf der aktuellen Positionierung des Stammhauses BKB und der Tochter Bank Cler will sie Stabilität, Kundennähe, fortschrittliche Banklösungen und die Mitarbeiter-Kompetenzen weiter ausbauen.

Die übergeordnete "Vision 2040" sehe derweil ein "deutlich ausgewogeneres Ertragsmodell" mit stärkerer Diversifikation zwischen Zins-, Kommissions- und Handelserträgen vor, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die BKB hat in ihrer aktualisierten Strategie vier Stossrichtungen definiert. Als erstes wird die Vertriebs- und Dienstleistungsexzellenz genannt. Kundenprozesse sollen dabei End-to-End optimiert, Beratung und Beziehungsmanagement ausgebaut und digitale wie physische Kanäle stärker verzahnt werden. Ziel sei eine höhere Kundenzufriedenheit und die Rolle als Hauptbankbeziehung.

Als zweite Stossrichtung nennt die Bank den Bereich Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Angesichts steigender Nachfrage nach Anlageprodukten sollen Beratungspakete und Anlagelösungen ausgebaut, Prozesse verbessert und die Anlagekompetenz gestärkt werden.

Weiter juristisch eigenständig

Weiter wird das Bilanzmanagement genannt: Mit einer Optimierung der Bilanzstruktur und Weiterentwicklung von Risikomodellen sollen Stabilität, das Vertrauen und nachhaltiges Wachstum, besonders im Firmen- und Immobiliengeschäft, gesichert werden.

Als vierten und letzten Punkt nennt die BKB Führungs- und Zukunftskompetenzen: Mit attraktiver Personalpolitik, gezielter Förderung von Schlüsselqualifikationen und moderner Unternehmenskultur solle die Arbeitgeberattraktivität gestärkt werden.

Die Bank betont in der Mitteilung, dass das Stammhaus und die Bank Cler die vier Stossrichtungen gemeinsam verfolgen würden und im Grundsatz einheitliche Produkte und Dienstleistungen anbieten würden. "Sie bleiben jedoch weiterhin juristisch eigenständig und behalten ihren eigenen Marktauftritt", so das Communiqué.

uh/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.08.25 Logo WHS Autodesk Aktienanalyse – weltweit führender Anbieter von 3D-Design-, Konstruktions- und Unterhaltungssoftware
27.08.25 Marktüberblick: Gewinnmitnahmen bei Commerzbank
27.08.25 SMI setzt Konsolidierung fort
27.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Konsolidierung hält an
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’704.10 19.68 ISSMNU
Short 12’981.38 13.33 B1LSOU
Short 13’429.35 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’207.12 27.08.2025 17:30:10
Long 11’676.67 19.36 SHFB5U
Long 11’391.36 13.26 BK5S8U
Long 10’895.25 8.65 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Rheinmetall-Aktie stabil: Übernahme von Lürssen-Militärwerft und Raketenproduktion für Lockhheed Martin?
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Clara Technologies-Aktie auf Talfahrt: War zu viel Fantasie im Spiel?
NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug

Top-Rankings

Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein I ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}