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19.11.2026 09:45:03
BKB als beste Bank für KMU ausgezeichnet
|
Basler Kantonalbank
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Die Basler Kantonalbank (BKB) gehört zu den besten Banken für Geschäftskunden in der Schweiz. Bei einer nationalen Kundenumfrage belegt sie in zwei Kategorien den ersten Platz: bei den KMU sowie beim Kredit- und Hypothekenangebot für Geschäftskunden. Insgesamt wurde die BKB in zehn Kategorien ausgezeichnet. Davon betreffen je vier Kategorien die Privat- bzw. Geschäftskunden und zwei das Kartenangebot der BKB.
Kundinnen und Kunden bewerten ihre Bank
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Kantonalbank
|Aeschenvorstadt 41
|4051 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|061 266 27 89
|E-Mail:
|medien@bkb.ch
|Internet:
|www.bkb.ch
|ISIN:
|CH0009236461
|Valorennummer:
|923646
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2437804
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2437804 19.11.2026 CET/CEST
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