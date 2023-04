BKB-Aktie verlustreich: BKB erhöht Zinssätze für Spar- und Vorsorgekonten

Die Zinssätze für Spar- und Vorsorgekonten werden erhöht, wie die BKB am Montag mitteilte. Die neuen Zinssätze gelten aber erst ab Anfang Mai 2023.

Für das allgemeine Sparkonto etwa gilt ab dann ein Zinssatz von 0,60 Prozent für die ersten 100'000 Franken, für höhere Einlagen ein solcher von 0,40 Prozent. Bisher erhielten die Sparer dafür lediglich 0,20 rsp. 0,15 Prozent.

Die BKB-Aktie verliert am Montag an der SIX zeitweise 0,91 Prozent auf 65,00 Franken.

rw/tv

Basel (awp)