BKB-Aktie: Özlem Civelek wird neue "Service Center"-Chefin

So wählte der Bankrat Özlem Civelek zur neuen Bereichsleiterin und zum Mitglied der Geschäftsleitung der BKB . Sie trete damit per 17. Oktober 2022 die Nachfolge von Isabell Henn an, die den Bereich seit Februar 2022 interimistisch leite, schreibt das Finanzinstitut am Donnerstag.

Civelek ist den Angaben zufolge seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung von Swisscard. Nach fünf Jahren als Chief Risk Officer leitet sie seit 2020 als COO den Bereich Operations.

ab/rw

Basel (awp)