BKB-Aktie fester: Basler Kantonalbank kann Gewinn steigern - Bank Cler wächst im ersten Halbjahr weiter

Der BKB-Konzern, zu der neben dem BKB -Stammhaus auch die Bank Cler gehört, werde auch im weiteren Jahresverlauf seine "Strategie 2022+" konsequent vorantreiben.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis erhöhte sich um 32,3 Prozent auf 155,9 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb ein um 20,7 Prozent gestiegener Konzerngewinn von 75,5 Millionen Franken.

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsengeschäft, konnte die Bankengruppe den Netto-Erfolg um etwa 18 Prozent auf 230,0 Millionen Franken erhöhen. Die Bank verweist in dem Communiqué unter anderem auf das Rating der internationalen Ratingagentur Fitch, die das Vertrauen in die Solidität der BKB weiter gefestigt und eine breitere Refinanzierung am Geld- und Kapitalmarkt ermöglicht habe. Durch die hohe Qualität im Kreditportfolio mussten zudem keine zusätzlichen Wertberichtigungen im Zinsengeschäft gebildet werden.

Während die Bank auch im Handelsgeschäft den Erfolg um deutliche 23,1 Prozent auf 35,5 Millionen gesteigert hat, waren die Erträge im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft rückläufig (-4,4 % auf 67,6 Mio). Die Bank erklärt dies mit rückläufigen transaktionalen Erträgen und dem Wegfall eines Sondereffekts im Vorjahr.

Während der Ertrag insgesamt zulegte (+12,7% auf 337,3 Mio), sank der Geschäftsaufwand leicht (-0,3% auf 167,0 Mio). Die BKB verweist dabei auf die weitere Steigerung von Effizienz und Produktivität. Die Cost-Income-Ratio sank um 6,6 Prozentpunkte auf 49,6 Prozent.

Die Bilanzsumme des Konzerns lag mit 55,3 Milliarden Franken zum Ende des ersten Halbjahres um 0,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Hypothekargeschäft sind die Forderungen im Gleichschritt mit der Marktentwicklung um 2,0 Prozent auf 32,2 Milliarden gewachsen.

Im Stammhaus BKB verbesserte sich der Geschäftserfolg auf 123,4 Millionen von 89,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich resultierte für das BKB-Stammhaus ein höherer Halbjahresgewinn von 70,0 (VJ 56,6) Millionen.

Für den Rest des Jahres kündigt die Bank an, den eingeschlagenen Weg der "Strategie 2022+" konsequent weiterzugehen. Das neue Digital Banking schaffe die Basis für Kundinnen und Kunden, um bei höherer Sicherheit immer mehr finanzielle Anliegen orts- und zeitunabhängig erledigen zu können, heisst es dazu.

Bank Cler wächst im ersten Halbjahr weiter

Die Bank Cler hat im ersten Halbjahr 2023 den Geschäftserfolg klar gesteigert. Mit ihrer Neobanking-App Zak bleibt die Bank auf Wachstumskurs.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis erhöhte sich um 14 Prozent auf 48,5 Millionen Franken, wie die zum BKB-Konzern gehörende schweizweit operierende Bank am Donnerstag mitteilte. Dieser Anstieg sei das Resultat eines breit abgestützten Wachstums in den Geschäftsfeldern Privatkunden, Private Banking und Immobilienkunden gepaart mit einer höheren Effizienz der Vertriebsorganisation und der Nutzung von Synergien im Konzern BKB. Den Halbjahresgewinn beziffert das Institut auf 21,5 Millionen Franken (+4,8%).

Der Geschäftsertrag klettert in den ersten sechs Monaten um 2,6 Prozent auf 128,8 Millionen Franken. Während der Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (-4,7 Mio auf 24,5 Mio) rückläufig war, steigerte die Bank den Erfolg im Zinsengeschäft um mehr als 8 Millionen auf 97,7 Millionen Franken.

Gleichzeitig verzeichnete das Hypothekargeschäft ein leichtes Plus von 1,6 Prozent auf 16,6 Milliarden Franken. Dieses weitere Wachstum zeige, dass die Kundinnen und Kunden auf die langjährige Erfahrung und Expertise der Bank Cler vertrauten, so die Bank.

Gleichzeitig hätten der deutliche Zinsanstieg, die konstant hohe Nachfrage nach Wohneigentum sowie eine zunehmende Verunsicherung bei der Preisentwicklung am Immobilienmarkt zu einem höheren Beratungsbedürfnis auf Kundenseite geführt.

Auf der Kostenseite machte sich eine verbesserte Effizienz bemerkbar. Insgesamt sank der Geschäftsaufwand im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,7 Prozent auf 75,1 Millionen Franken.

Für den Rest des Jahres erwartet die BKB-Tochter zwar ein anhaltend anspruchsvolles Umfeld, welches entsprechende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und das Hypothekargeschäft haben werde. Durch das höhere Zinsniveau geht die Bank aber davon aus, den Geschäftsertrag weiter zu steigern. "Im Ergebnis rechnet die Bank Cler mit einem Geschäftserfolg über dem Vorjahresniveau", heisst es weiter.

Die BKB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,95 Prozent höher bei 63,80 Franken.

Basel (awp)