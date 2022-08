BKB-Aktie: Basler Kantonalbank steigert im 1. Halbjahr Gewinn - Auch Bank Cler verbessert operativen Gewinn deutlich

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis erhöhte sich um 9,9 Prozent auf 117,3 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb ein um 14,9 Prozent gestiegener Konzerngewinn von 62,0 Millionen Franken.

Zinsengeschäft legt zu

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsengeschäft, konnte die Bankengruppe den Netto-Erfolg um 5,8 Prozent auf 194,4 Millionen Franken erhöhen. Sie verweist in ihrer Mitteilung auf das weitere Wachstum bei den Kundenausleihungen wie auch auf eine günstige Refinanzierung.

Deutlich höher fiel auch der Kommissions- und Dienstleistungsertrag aus (+7,3% auf 70,7 Mio). Hier konnte der BKB-Konzern von der wirtschaftlichen Erholung nach Corona profitieren - so dürften die Kunden etwa ihre Kreditkarten wieder deutlich mehr benutzt haben. In der Vermögensverwaltung konnte die BKB zudem trotz der turbulenten Börsen Neugeldzuflüsse generieren. Rückläufig war allerdings der bei der BKB traditionell volatile Handelsertrag (-33% auf 28,9 Mio).

Tiefere Kosten

Während der Ertrag insgesamt leicht zulegte (+0,4% auf 298,6 Mio), sank der Geschäftsaufwand deutlicher (-4,9% auf 167,5 Mio). Die BKB verweist dabei auf die Optimierung der Konzerninfrastruktur. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich entsprechend um 3,1 Prozentpunkte auf 56,3 Prozent.

Die Bilanzsumme des Konzerns stieg im ersten Halbjahr um 2,3 Prozent auf 54,7 Milliarden Franken. Im Hypothekargeschäft legte die Bank um 1,7 Prozent zu, womit sie sich laut BKB im Gleichschritt mit der Marktentwicklung entwickelt hat.

Solide Entwicklung erwartet

Im Stammhaus BKB erhöhte sich der Geschäftserfolg um 3,7 Prozent auf 89,9 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte auch für das BKB-Stammhaus ein deutlich verbesserter Halbjahresgewinn von 56,6 Millionen (+15,5%).

Die Bank rechnet weiterhin mit einer "soliden Ertragsentwicklung", dies trotz der derzeitigen Unsicherheiten im Bankumfeld und dem erwarteten Übergang vom negativen in ein positives Zinsumfeld. Man könne die aktuelle Dynamik ins zweite Semester mitnehmen und das gute Ergebnis aus dem Vorjahr im 2022 wiederholen, zeigt sich BKB-CEO Basil Heeb in der Mitteilung überzeugt.

Bank Cler verbessert operativen Gewinn im Halbjahr deutlich

Die Bank Cler hat im ersten Halbjahr die Erträge gesteigert und beim operativen Gewinn deutlich zugelegt. Mit ihrer Neobanking-App Zak verzeichnet sie mittlerweile gut 52'000 Nutzerinnen und Nutzer.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich um fast 21 Prozent auf 42,5 Millionen Franken, wie die zum BKB-Konzern gehörende schweizweit operierende Bank am Donnerstag mitteilte. Das gute Ergebnis sei für die Erhöhung der Kapitalreserven genutzt worden. In der Folge legte der Halbjahresgewinn nur leicht um 2,0 Prozent auf 20,5 Millionen Franken zu.

Zahlungs-Dienstleistungen

Der Geschäftsertrag stieg in den ersten sechs Monaten um 3,1 Prozent auf 125,5 Millionen Franken zu. Dabei konnte die Bank vor allem im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+10,3% auf 29,9 Mio) zulegen. Zum Wachstum trugen nicht zuletzt auch Dienstleistungen im Bereich des Bezahlens bei, wie es in der Mitteilung heisst. So bietet Cler der Kundschaft bargeldlose Lösungen wie Mobile Payment oder Peer-to-Peer-Zahlungen in der Zak-App an.

Im Zinsengeschäft erhöhte die Bank den Erfolg leicht (+0,6% auf 89,4 Mio), dies bei einer moderaten Zunahme der Hypothekarforderungen (+1,2%). Dabei profitierte Cler von tieferen Refinanzierungs- und Absicherungskosten.

Tiefere Kosten

Auf der Kostenseite profitierte Cler weiter von der "Bündelung der Kompetenzen" im BKB-Konzern und effizienteren Organisationsstrukturen. Insbesondere der Sachaufwand fiel entsprechend klar tiefer aus. Insgesamt ging der Geschäftsaufwand im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,6 Prozent auf 77,9 Millionen Franken zurück.

Auch im Rest des Jahres erwartet die BKB-Tochter ein anspruchsvolles Umfeld, geprägt von geopolitischen Spannungen, volatilen Finanzmärkten und dem Inflationsdruck. Insgesamt geht sie im Zinsengeschäft aber von einem stabilen Ergebnis und von höheren Erträgen aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft aus. Im Gesamtjahr 2022 soll daher ein höherer Geschäftserfolg und bei einer weiteren Stärkung der Kapitalbasis ein leicht höherer Gewinn resultieren.

tp/uh

Basel (awp)