BJs Wholesale Club hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.15 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6.28 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch