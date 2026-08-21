BJ's Wholesale Club Holdings Aktie 41886995 / US05550J1016
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21.08.2026 13:00:58
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $173.86 million, or $1.36 per share. This compares with $150.70 million, or $1.14 per share, last year.
Excluding items, BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $173.86 million or $1.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.9% to $6.090 billion from $5.256 billion last year.
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $173.86 Mln. vs. $150.70 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.14 last year. -Revenue: $6.090 Bln vs. $5.256 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.60 To $ 4.80
FY Outlook:
Comparable club sales, excluding the impact of gasoline sales, to increase 2.0% to 3.0% year-over-year
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