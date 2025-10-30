Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 23:01:20

BJ's Restaurants Posts Q3 Profit

(RTTNews) - BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Thursday reported third-quarter net income of $465 million or $0.02 per share, compared to a net loss of $2.93 billion or $0.13 per share last year.

Adjusted income for the quarter was $901 million or $0.04 per share, compared to a loss of $2.985 billion or $0.13 per share last year.

Revenues for the quarter were $330.2 million, compared to $325.7 million last year.