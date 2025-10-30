BJ's Restaurants Aktie 1919375 / US09180C1062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
30.10.2025 23:01:20
BJ's Restaurants Posts Q3 Profit
BJ's Restaurants
25.80 EUR 0.00%
(RTTNews) - BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) Thursday reported third-quarter net income of $465 million or $0.02 per share, compared to a net loss of $2.93 billion or $0.13 per share last year.
Adjusted income for the quarter was $901 million or $0.04 per share, compared to a loss of $2.985 billion or $0.13 per share last year.
Revenues for the quarter were $330.2 million, compared to $325.7 million last year.
Nachrichten zu BJ's Restaurants IncShs
|
29.10.25
|Ausblick: BJs Restaurants vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25