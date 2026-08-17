Bizmates,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bizmates,Inc Registered lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6.29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5.30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.39 Prozent auf 814.4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bizmates,Inc Registered 851.8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch