BizLink: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BizLink hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.83 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13.51 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 27.87 Milliarden TWD gegenüber 18.41 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch