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26.08.2026 06:37:00
Biwin Storage Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Biwin Storage Technology A hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9.07 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 269.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.76 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2.37 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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