BitMine Immersion Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BitMine Immersion Technologies hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1367.44 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BitMine Immersion Technologies ein EPS von 2513.87 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5668.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96.00 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1.66 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2346.820 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 1836.10 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 178.74 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6.69 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch