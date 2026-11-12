BitMine Immersion Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BitMine Immersion Technologies hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 7.40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BitMine Immersion Technologies 16.01 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4819.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 13.110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte BitMine Immersion Technologies ein Ergebnis je Aktie von 13.39 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 124.81 Millionen USD – ein Plus von 1949.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BitMine Immersion Technologies 6.09 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 21.885 USD und einen Umsatz von 119.74 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch