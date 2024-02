Bitkom: Vertrauen der deutschen Wirtschaft in Russland praktisch am Nullpunkt

BERLIN (Dow Jones)--Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in den Standort Russland ist einer Umfrage zufolge abgestürzt und auch gegenüber China ist die Distanz der Unternehmen zuletzt gestiegen. Spitzenreiter im Vertrauens-Ranking ist die Europäische Union (EU). An Vertrauen hinzugewinnen konnten auch die USA. Laut Bikom haben aber 94 Prozent der befragten Unternehmen keinerlei Vertrauen in Russland - 2020 waren es 18 Prozent.

Auch China bringen die Unternehmen deutlich weniger Vertrauen entgegen. Demnach vertrauen 39 Prozent China aktuell nicht bzw. nur sehr gering (2020: 35 Prozent). Und nur noch ein knappes Viertel (23 Prozent) hat "eher grosses" bzw. "sehr grosses" Vertrauen in das Land - 2020 waren es noch 31 Prozent.

Spitzenreiter im Vertrauens-Ranking ist die EU. 93 Prozent der deutschen Unternehmen haben sehr grosses bzw. eher grosses Vertrauen in die anderen Mitgliedstaaten, so Bitkom. Das Vertrauen in die USA hat sich zuletzt deutlich erhöht: 58 Prozent haben eher grosses bzw. sehr grosses Vertrauen in die Vereinigten Staaten, 2020 sagten dies nur 39 Prozent der deutschen Unternehmen. 23 Prozent hatten 2020 gar kein oder sehr geringes Vertrauen in die USA, dieser Wert ist auf 14 Prozent gesunken.

"Russlands völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine und seine aggressive Rhetorik haben in der deutschen Wirtschaft die letzten Reste an Vertrauen in das Land zerstört", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Die Unternehmen richten sich jetzt noch stärker auf die Mitgliedsländer der EU, aber auch auf die USA aus."

Der Umfrage zufolge geniessen grosses Vertrauen bei den Unternehmen in Deutschland ausserdem Japan (68 Prozent), das Vereinigte Königreich (63 Prozent), Taiwan (56 Prozent) und Südkorea (54 Prozent).

