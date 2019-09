BitHarp lance de nouvelles technologies de cryptominage

OTTAWA, Ontario, 22 septembre 2019 /CNW/ -- Lyre Miner et Harp Miner, deux plateformes de cryptominage récemment lancées sur le site www.BitHarp.com (BitHarp Group Limited), sont en train de changer rapidement la donne sur le marché mondial de la cryptomonnaie. En effet, lancés il y a peu, ces deux produits, étant une technologie de rupture dans cette industrie en plein essor, se sont révélés prometteurs en offrant, tant aux mineurs chevronnés qu'aux débutants désireux de s'essayer au minage de cryptomonnaies, un retour sur investissement (RCI) très rapide.

La capacité des deux produits, Lyre Miner et Harp Miner, à générer un RCI rapide est tributaire de leurs taux de hachage élevés. Par taux de hachage on entend la vitesse à laquelle fonctionne une machine de cryptominage donnée. Un taux de hachage plus élevé augmente la possibilité qu'a un mineur de trouver le prochain bloc et d'en recevoir la récompense. Pour le plus grand bien des cryptomineurs, Lyre Miner et Harp Miner sont très économes en énergie, la consommation étant de 600 W et 2400 W, respectivement.

Voici, en termes de puissances d'exécution, un survol des taux de hachage de Lyre Miner et Harp Miner :

Lyre Miner : 335 TH/s pour Bitcoin, 55 GH/s pour Litecoin, 14 GH/s pour Ethereum et 9 TH/s pour Dash

Harp Miner : 2000 TH/s pour Bitcoin, 300 GH/s pour Litecoin, 75 GH/s pour Ethereum et 50 TH/s pour Dash

Alors que l'industrie du cryptominage a beaucoup progressé ces dernières années, une grande majorité de produits et services ne conviennent qu'à des experts hautement qualifiés et expérimentés. BitHarp est l'un des tout premiers acteurs de l'industrie à se frayer un chemin hors des sentiers battus en créant du matériel minier que peuvent utiliser les néophytes, les cryptomineurs sans connaissance ni expérience.

« Nous sommes fortement persuadés que les avantages du cryptominage devraient être accessibles à tous », a déclaré Daniel Cox, directeur de l'ingénierie chez BitHarp. « Cette conviction nous a incités à créer deux produits préconfigurés que, une fois branchés, tout le monde peut commencer à utiliser. »

Pour en savoir plus sur Lyre Miner et Harp Miner, rendez-vous sur https://www.bitharp.com/.

À propos de BitHarp

BitHarp, fabricant de cryptomonnaie établie en Nouvelle-Zélande, propose les plateformes de minage les plus souples et les plus performantes conçues pour faciliter le minage et rendre l'activité plus rentable pour les investisseurs.

