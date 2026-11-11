BitGo A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BitGo A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BitGo A 0.060 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BitGo A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 50.92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5.81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch