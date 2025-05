Bitget gibt strategische Partnerschaft mit SWEAT zur Förderung der Movement Economy im Web3 bekannt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine strategische Partnerschaft mit SWEAT, dem wegweisenden Movement Economy-Ökosystem, bekanntgegeben. Diese Partnerschaft senkt die Einstiegshürden für Web2-Nutzer und verbindet sie nahtlos mit Web3. Die Allianz wurde auf dem Dubai Esports Festival 2025 (DEF) vorgestellt, wo die Teilnehmer die Zukunft hautnah erleben konnten – durch interaktive Aktivitäten, bei denen körperliche Betätigung in Krypto-Prämien umgewandelt wurde.

Vom Flughafen Dubai bis zur Sheikh Zayed Road vermitteln die auffälligsten Werbetafeln der Stadt nun eine eindrucksvolle Botschaft: Walk into Crypto—Step. Sweat. Score. (Bring Krypto in Bewegung – Schritte. Schweiss. Gewinne.). "Wir verwandeln körperliche Aktivität in finanzielle Unabhängigkeit", so Oleg Fomenko, Mitbegründer und CEO von SWEAT. "Es geht darum, das natürlichste menschliche Verhalten, die Bewegung, mit digitalem Eigentum zu prämieren."

Bitget COO Vugar Usi Zade fügte hinzu: "Unsere Mission war es schon immer, eine Brücke zwischen Web2 und Web3 zu schlagen, und was könnte dies besser verkörpern als etwas so Universelles wie Bewegung? Diese Partnerschaft macht Kryptowährungen auf die menschlichste Art und Weise zugänglich – durch die natürlichen Bewegungen, die wir jeden Tag ausführen", so Zade.

Die Zusammenarbeit präsentiert bahnbrechende Innovationen, darunter den KI-Bewegungstrainer Mia von SWEAT und erweiterte Multi-Chain-Wallet-Funktionen. Gleichzeitig stellt diese Partnerschaft für Bitget einen weiteren strategischen Schritt in seiner Vision dar, traditionelle und dezentrale digitale Ökonomien nahtlos miteinander zu verbinden. "Wir bauen Brücken, keine Mauern", betonte Vugar. "Indem wir die Nutzer dort abholen, wo sie sich bereits befinden, in diesem Fall durch ihre täglichen Bewegungen, schaffen wir die natürlichsten Zugänge zum Web3. Ob Sie nun Fitnessbegeisterter oder Krypto-Neuling sind, diese Partnerschaft macht den Übergang mühelos und lohnenswert.

Dies ist nicht nur eine weitere Zusammenarbeit innerhalb der Branche, sondern eine Bewegung, bei der Fitness und Finanzen aufeinandertreffen und die Art und Weise neu definiert wird, wie Menschen mit digitalen Vermögenswerten interagieren. SWEAT und Bitget schreiben das nächste Kapitel der Mainstream-Einführung von Kryptowährungen, indem sie alltägliche Aktivitäten in finanzielle Möglichkeiten verwandeln. Während die Skyline von Dubai mit SWEAT x Bitget-Werbetafeln erstrahlt, ist eines klar: Die Zukunft von Web3 besteht nicht nur darin, zu sitzen und Charts zu betrachten. Manchmal muss man etwas bewegen, um es zu beweisen.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Früher bekannt als BitKeep, ist Bitget Wallet eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen bietet, darunter Wallet-Funktionalität, Token-Swap, NFT-Marktplatz, DApp-Browser und vieles mehr.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fussball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Über SWEAT

SWEAT ist eine Web3-Plattform, die zu körperlicher Aktivität anregt, indem sie Nutzer für Bewegung mit Prämien belohnt. Sie verwendet $SWEAT, einen durch Schritte verdienten Token, um Bewegung in Wert umzuwandeln, der in der Bewegungsökonomie genutzt, vermehrt, getradet und ausgegeben werden kann. Der Token wird im SWEAT Wallet gespeichert, einer mobilen App mit über 20 Millionen Downloads und mehr als 3 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Durch den kostenlosen Download von SWEAT Wallet können Nutzer weltweit $SWEAT verdienen und Teil der Movement Economy werden, in der jeder Schritt zählt.

