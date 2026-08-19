BitFuFu A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BitFuFu A veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BitFuFu A ein Ergebnis je Aktie von 0.280 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 62.94 Prozent auf 42.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 115.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch