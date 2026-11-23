BitFuFu A hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresviertel hatte BitFuFu A 0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79.12 Prozent auf 37.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch