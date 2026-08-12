Bitfarms stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bitfarms hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 774.91 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bitfarms ein Ergebnis je Aktie von -57.440 ARS vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51.39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 42.87 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88.20 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch