Bitdeer Technologies Group Registered A präsentierte Quartalsergebnisse

Bitdeer Technologies Group Registered A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bitdeer Technologies Group Registered A -1.280 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Bitdeer Technologies Group Registered A 320.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch