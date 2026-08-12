Bitdeer Technologies Group Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bitdeer Technologies Group Registered A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.760 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bitdeer Technologies Group Registered A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch