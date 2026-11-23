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23.11.2026 06:37:00
Bitcoin Well stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bitcoin Well gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bitcoin Well ein Ergebnis je Aktie von -0.020 CAD vermeldet.
Mit einem Umsatz von 14.6 Millionen CAD, gegenüber 34.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 57.23 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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