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21.09.2026 19:00:00
Bitcoin Tops $85,000 For First Time Since Late January
Bitcoin has surged above $85,000 this morning for the first time since late-January... The rally comes alongside advances in stocks and bonds, as falling oil prices and optimism ahead of a summit between US President Trump and China’s Xi Jinping are buoying markets more broadly. Rival digital assets have also bounced. Ether, the second-largest token, has spiked up to almost $2750, while other cryptocurrencies including XRP, Solana and Monero also posted gains... Bitcoin’s gains build upon a recovery that began late last week, when crypto…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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