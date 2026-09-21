Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’016 0.6%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9416 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’345 -0.8%  Bitcoin 70’586 5.7%  Dollar 0.8210 -0.2%  Öl 99.5 -4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Suche...
ETF Sparplan

Time Aktie 22083225 / US8872281048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 19:00:00

Bitcoin Tops $85,000 For First Time Since Late January

Bitcoin has surged above $85,000 this morning for the first time since late-January... The rally comes alongside advances in stocks and bonds, as falling oil prices and optimism ahead of a summit between US President Trump and China’s Xi Jinping are buoying markets more broadly. Rival digital assets have also bounced. Ether, the second-largest token, has spiked up to almost $2750, while other cryptocurrencies including XRP, Solana and Monero also posted gains... Bitcoin’s gains build upon a recovery that began late last week, when crypto…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Time Inc When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten