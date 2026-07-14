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14.07.2026 11:24:36
Bitcoin Suisse startet Dienstleistungsangebot in Deutschland
Zug (awp) - Der Krypto-Dienstleister Bitcoin Suisse startet ein Angebot auf dem deutschen Markt. Ermöglicht wird dies durch den Ende Juni mitgeteilten Erhalt einer EU-Zulassung als Anbieterin von Krypto-Dienstleistungen. Damit könne das Unternehmen regulierte Krypto-Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anbieten.
Die Zielkundschaft in Deutschland seien vermögende Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Investoren, teilte Bitcoin Suisse am Dienstag mit. Der Krypto-Anbieter zähle bereits heute über seinen "Schweizer Arm" eine Vielzahl an deutschen Kunden. Mit der EU-Lizenz könne er nun Kunden aktiv ansprechen, die weder Retail-Plattformen nutzen wollen noch sich mit den Krypto-Angeboten traditioneller Banken ausreichend bedient sehen.
Verantwortlich für die Expansion nach Europa ist Roman Przibylla als CEO der Bitcoin Suisse (Europe). Er verfügt laut den Angaben über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, unter anderem bei der Deutschen Bank, der Commerzbank, HSBC, Vontobel und Maverix Securities.
tp/hr
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