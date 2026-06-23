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23.06.2026 13:15:36
Bitcoin Suisse erhält Digital-Asset-Lizenz und Business-Registrierung in Bermuda
Zug (awp) - Der Kryptovermögensverwalter Bitcoin Suisse hat von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) eine Lizenz unter dem neuen MiCAR-Reglement erhalten. Damit darf die Bitcoin Suisse (Europe) AG als Crypto-Asset Service Provider (CASP) Kunden in ausgewählten EWR-Märkten bedienen.
Nun soll die Expansion in Europa vorangetrieben und vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Investoren bedient werden. Die MiCAR-Zulassung sei demnach ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer globalen Wealth-Management-Plattform, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
Roman Przibylla soll nun die europäische Expansion als CEO der Bitcoin Suisse (Europe) AG leiten. Er bringe mehr als 15 Jahre Vertriebserfahrung aus leitenden Funktionen bei der Deutschen Bank, der Commerzbank, HSBC, Vontobel und Maverix Securities mit.
sta/rw
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