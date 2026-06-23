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23.06.2026 13:15:36

Bitcoin Suisse erhält Digital-Asset-Lizenz und Business-Registrierung in Bermuda

Zug (awp) - Der Kryptovermögensverwalter Bitcoin Suisse hat von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) eine Lizenz unter dem neuen MiCAR-Reglement erhalten. Damit darf die Bitcoin Suisse (Europe) AG als Crypto-Asset Service Provider (CASP) Kunden in ausgewählten EWR-Märkten bedienen.

Nun soll die Expansion in Europa vorangetrieben und vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Investoren bedient werden. Die MiCAR-Zulassung sei demnach ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer globalen Wealth-Management-Plattform, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Roman Przibylla soll nun die europäische Expansion als CEO der Bitcoin Suisse (Europe) AG leiten. Er bringe mehr als 15 Jahre Vertriebserfahrung aus leitenden Funktionen bei der Deutschen Bank, der Commerzbank, HSBC, Vontobel und Maverix Securities mit.

sta/rw

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

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11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’400.92 19.93 SXLBGU
Short 14’684.21 13.99 SBB9HU
Short 15’239.44 8.96 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’840.88 23.06.2026 13:03:33
Long 13’256.02 19.50 SWBZHU
Long 12’979.87 13.99 S2B8UU
Long 12’405.50 8.85 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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