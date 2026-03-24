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24.03.2026 13:35:21
Bitcoin Depot CEO Scott Buchanan Steps Down; Names Alex Holmes CEO And Chairman
(RTTNews) - Bitcoin Depot Inc. (BTM, BTMWW), on Tuesday, announced that Chief Executive Officer Scott Buchanan has stepped down, effective immediately, to pursue another opportunity.
The company appointed Alex Holmes as Chief Executive Officer and Chairman, effective immediately.
Holmes most recently served as Chairman and CEO of MoneyGram International and brings extensive experience in global payments and fintech leadership.
The company said that the founder, Brandon Mintz will transition from Executive Chair to a non-executive board member and will serve as an advisor to the CEO.
The transition comes as the company expands beyond its core Bitcoin ATM network into a broader suite of fintech and digital asset products.
In the pre-market trading, Bitcoin Depot is 2.16% higher at $3.3405 on the Nasdaq.
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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