Bitcoin-Absturz belastet Tesla: Millionen-Verlust trübt das Quartalsergebnis

• Tesla meldet einen Nachsteuer-Verlust in Millionenhöhe auf digitale Vermögenswerte• Bestände an Bitcoin blieben im ersten Quartal vollständig unverändert• Trotz der Krypto-Abschreibung übertraf das bereinigte Ergebnis je Aktie die Analystenerwartungen

Turbulentes Quartal: Die Bitcoin-Entwicklung in Q1

Das erste Quartal 2026 markierte für den Kryptomarkt eine Phase deutlicher Korrekturen nach einer vorangegangenen Rally. Der Kurs von Bitcoin startete mit einer Bewertung von annähernd 90'000 US-Dollar in das neue Jahr, sah sich jedoch im Verlauf des ersten Quartals mit erheblichem Verkaufsdruck konfrontiert. Bis zum Ende des März-Quartals sackte die führende Kryptowährung auf rund 68'000 US-Dollar ab, was einem Rückgang von mehr als 20 Prozent entspricht.

Beständigkeit in der Bilanz: Teslas Bitcoin-Bestände

Trotz der hohen Volatilität und des fallenden Marktwertes blieb die Strategie von Tesla hinsichtlich der eigenen Krypto-Bestände unberührt. Das Unternehmen gab in seinem Quartalsbericht bekannt, dass die Anzahl der gehaltenen Bitcoin im Zeitraum von Januar bis März 2026 bei exakt 11.509 Einheiten verblieb. Damit hält der Konzern seit Anfang 2025 an dieser Position fest, ohne weitere Zukäufe oder Veräusserungen getätigt zu haben.

Der bilanzielle Buchwert der digitalen Assets wurde zum Stichtag am 31. März mit 786 Millionen US-Dollar ausgewiesen und lag damit 222 Millionen US-Dollar (rund 22 Prozent) unter den 1,008 Milliarden US-Dollar aus dem Vorquartal. Nach Steuern verzeichnete Tesla im ersten Quartal einen Verlust nach von 173 Millionen US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte.

Teslas Standhaftigkeit signalisiert den Investoren eine klare "Hold-Strategie", ungeachtet der kurzfristigen Auswirkungen auf das Nettoergebnis durch notwendige Wertberichtigungen.

Finanzkennzahlen: Operative Stärke überwiegt Krypto-Delle

Die allgemeinen Finanzergebnisse von Tesla für das erste Quartal 2026 fielen trotz des Krypto-Gegenwinds solide aus. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 22,39 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von etwa 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, auch wenn die Schätzungen einiger Analysten von 22,71 Milliarden US-Dollar leicht verfehlt wurden. Besonders positiv überraschte das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP EPS), das mit 0,41 US-Dollar deutlich über dem Konsens von 0,37 US-Dollar lag. Ohne die Belastung durch die digitalen Vermögenswerte, die das Ergebnis rechnerisch mit etwa 0,05 US-Dollar je Aktie drückten, wäre die Performance noch kräftiger ausgefallen. "Die operativen Margen im Automobilbereich verbesserten sich auf 19,2 Prozent, was die Effizienzsteigerungen in der Produktion unterstreicht", hiess es im offiziellen Brief an die Aktionäre.

Das sollten Anleger wissen

Für Investoren könnte die aktuelle Bilanz von Tesla ein Signal der operativen Resilienz sein. Dass das Unternehmen trotz der Verluste auf die digitalen Vermögenswerte die Ertragserwartungen schlagen konnte, könnte das Vertrauen in das Kerngeschäft stärken. Die unveränderten Bitcoin-Bestände könnten darauf hindeuten, dass das Management weiterhin von einer langfristigen Wertsteigerung digitaler Assets ausgeht, auch wenn dies die Quartalszahlen volatiler machen dürfte. Anleger sollten jedoch die massiv steigenden Investitionsausgaben (Capex) im Blick behalten, die den freien Cashflow in kommenden Perioden unter Druck setzen könnten.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch