Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’715 0.6%  Bitcoin 62’291 -0.2%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 100.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Absturz belastet Tesla: Millionen-Verlust trübt das Quartalsergebnis
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
So funktioniert die (De-)Archivierung bei WhatsApp
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen
Suche...
Plus500 Depot
Kryptofaktor bei Tesla 10.05.2026 01:32:00

Bitcoin-Absturz belastet Tesla: Millionen-Verlust trübt das Quartalsergebnis

Bitcoin-Absturz belastet Tesla: Millionen-Verlust trübt das Quartalsergebnis

Der US-Elektroauto-Pionier Tesla hat im ersten Quartal 2026 einen massiven Wertberichtigungsbedarf auf seine Digitalassets vermeldet.

• Tesla meldet einen Nachsteuer-Verlust in Millionenhöhe auf digitale Vermögenswerte
• Bestände an Bitcoin blieben im ersten Quartal vollständig unverändert
• Trotz der Krypto-Abschreibung übertraf das bereinigte Ergebnis je Aktie die Analystenerwartungen

Turbulentes Quartal: Die Bitcoin-Entwicklung in Q1

Das erste Quartal 2026 markierte für den Kryptomarkt eine Phase deutlicher Korrekturen nach einer vorangegangenen Rally. Der Kurs von Bitcoin startete mit einer Bewertung von annähernd 90'000 US-Dollar in das neue Jahr, sah sich jedoch im Verlauf des ersten Quartals mit erheblichem Verkaufsdruck konfrontiert. Bis zum Ende des März-Quartals sackte die führende Kryptowährung auf rund 68'000 US-Dollar ab, was einem Rückgang von mehr als 20 Prozent entspricht.

Beständigkeit in der Bilanz: Teslas Bitcoin-Bestände

Trotz der hohen Volatilität und des fallenden Marktwertes blieb die Strategie von Tesla hinsichtlich der eigenen Krypto-Bestände unberührt. Das Unternehmen gab in seinem Quartalsbericht bekannt, dass die Anzahl der gehaltenen Bitcoin im Zeitraum von Januar bis März 2026 bei exakt 11.509 Einheiten verblieb. Damit hält der Konzern seit Anfang 2025 an dieser Position fest, ohne weitere Zukäufe oder Veräusserungen getätigt zu haben.

Der bilanzielle Buchwert der digitalen Assets wurde zum Stichtag am 31. März mit 786 Millionen US-Dollar ausgewiesen und lag damit 222 Millionen US-Dollar (rund 22 Prozent) unter den 1,008 Milliarden US-Dollar aus dem Vorquartal. Nach Steuern verzeichnete Tesla im ersten Quartal einen Verlust nach von 173 Millionen US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte.

Teslas Standhaftigkeit signalisiert den Investoren eine klare "Hold-Strategie", ungeachtet der kurzfristigen Auswirkungen auf das Nettoergebnis durch notwendige Wertberichtigungen.

Finanzkennzahlen: Operative Stärke überwiegt Krypto-Delle

Die allgemeinen Finanzergebnisse von Tesla für das erste Quartal 2026 fielen trotz des Krypto-Gegenwinds solide aus. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 22,39 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von etwa 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, auch wenn die Schätzungen einiger Analysten von 22,71 Milliarden US-Dollar leicht verfehlt wurden. Besonders positiv überraschte das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP EPS), das mit 0,41 US-Dollar deutlich über dem Konsens von 0,37 US-Dollar lag. Ohne die Belastung durch die digitalen Vermögenswerte, die das Ergebnis rechnerisch mit etwa 0,05 US-Dollar je Aktie drückten, wäre die Performance noch kräftiger ausgefallen. "Die operativen Margen im Automobilbereich verbesserten sich auf 19,2 Prozent, was die Effizienzsteigerungen in der Produktion unterstreicht", hiess es im offiziellen Brief an die Aktionäre.

Das sollten Anleger wissen

Für Investoren könnte die aktuelle Bilanz von Tesla ein Signal der operativen Resilienz sein. Dass das Unternehmen trotz der Verluste auf die digitalen Vermögenswerte die Ertragserwartungen schlagen konnte, könnte das Vertrauen in das Kerngeschäft stärken. Die unveränderten Bitcoin-Bestände könnten darauf hindeuten, dass das Management weiterhin von einer langfristigen Wertsteigerung digitaler Assets ausgeht, auch wenn dies die Quartalszahlen volatiler machen dürfte. Anleger sollten jedoch die massiv steigenden Investitionsausgaben (Capex) im Blick behalten, die den freien Cashflow in kommenden Perioden unter Druck setzen könnten.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Aktien von VW und Rivian: Wolfsburger steigen zum größten Aktionär beim Tesla-Konkurrenten auf
Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer

Bildquelle: Frontpage / Shutterstock.com,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08.05.26 Allianz auf Rekordkurs
08.05.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
08.05.26 Optimismus verfrüht
08.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Rheinmetall Aktie News: Anleger setzen Rheinmetall am Freitagnachmittag unter Druck
SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE
Rheinmetall-Aktie tiefrot: Rüstungskonzern möchte schon bald Marschflugkörper produzieren
RENK Aktie News: RENK fällt am Freitagvormittag
SpaceX-Börsengang im Visier: Warum Anleger jetzt auch auf die Amazon-Aktie schielen
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Landis+Gyr-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Wachstumsschub soll sich fortsetzen

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 19/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.