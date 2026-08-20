Bisas Tekstil Sanayi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bisas Tekstil Sanayi stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.28 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.55 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 461.8 Millionen TRY – das entspricht einem Abschlag von 62.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.24 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch