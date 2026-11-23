MÜNCHEN (awp international) - Im Tarifkonflikt bei der Metall- und Elektroindustrie beginnt die neue Woche mit einer Warnstreikwelle. Teils wollen die Beschäftigten bis zu 24 Stunden in den Ausstand treten, wie die IG Metall ankündigte. In elf weiteren Betrieben seien Aktionen geplant, darunter Unternehmen der Auto- und Zulieferindustrie, des Maschinenbaus und der Luftfahrtbranche.

Bereits am späten Sonntagabend hatte es BMW in Wackersdorf, Mann+Hummel in Marklkofen, Linde Material Handling in Weilbach und Siemens Healthineers in Kemnath getroffen.

In München waren am Montag Aktionen geplant bei MTU , in Augsburg bei Airbus Aerostructures. Zudem stehen Renk in Augsburg sowie MAN und Siemens Energy in Nürnberg für diese Woche auf der Liste.

Am Freitag hatten sich laut Gewerkschaft Zehntausende Beschäftigte in insgesamt 18 Betrieben an bis zu 24 Stunden dauernden Warnstreiks beteiligt.

Die jüngste Tarifverhandlung in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern vor, ihr Angebot einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um 5 Prozent. Auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien sei vom Tisch gewischt worden.

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie reagierte dagegen empört auf die 24-Stunden-Warnstreiks. Arbeitsplätze und ganze Standorte würden dadurch gefährdet, hiess es./aro/DP/zb