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27.11.2026 11:17:43
Bis zu 10.000 Jobs in Gefahr - SAP steht wohl vor grösserem Stellenabbau
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Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: mittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:41
|SAP: Keine Hinweise auf Abfluss von Kundendaten (Dow Jones)
|
10:13
|UBS AG verleiht SAP SE-Aktie Neutral in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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