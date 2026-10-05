Deutsche Telekom Aktie 544230 / US2515661054
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05.10.2026 07:59:00
Bis 2030: Deutsche Telekom formuliert Ziele für KI-Umsatz und Einsparungen
Die Deutsche Telekom will durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) "Wachstum, Effizienz und Qualität" steigern und setzt sich bis 2030 konkrete Ziele dafür.
Auch im Privatkundengeschäft sollen neue KI-Dienste zum Wachstum beitragen. Gleichzeitig sollen im selben Zeitraum bis 2030 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro bei den indirekten Kosten durch KI und Automatisierung gegenüber 2023 erreicht werden. Durch KI sollen unter anderem die Auslastungen im Mobilfunknetz früher erkannt und Beschäftigte im Kundenservice unterstützt werden.
"KI verändert die Telekom von Grund auf. Sie macht unsere Netze noch besser und intelligenter, unseren Service persönlicher und eröffnet neue Geschäftsmodelle, vom KI-Assistenten im Telefonat bis zur souveränen Infrastruktur für Europas Industrie", sagte CEO Tim Höttges.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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