Birla Precision Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Birla Precision Technologies gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.02 INR. Im letzten Jahr hatte Birla Precision Technologies einen Gewinn von 0.680 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 775.1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 21.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 637.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch