Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,77 USD zu. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 35,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 72'808 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,89 USD erreichte der Titel am 30.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 47,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 31,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 836.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 719.79 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 17.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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