Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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30.09.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock gibt am Mittwochnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 32,72 USD ab.
Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 32,72 USD ab. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 32,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,95 USD. Bisher wurden via New York 31'846 Birkenstock-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Mit einem Kursverlust von 8,51 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Birkenstock wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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