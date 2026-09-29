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29.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 32,84 USD abwärts.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 32,84 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bisher bei 32,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,23 USD. Bisher wurden heute 25'434 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,71 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 13.08.2026 hat Birkenstock die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birkenstock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 17.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie in den Birkenstock-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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