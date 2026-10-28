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28.10.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 31,74 USD ab.
Der Birkenstock-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 31,74 USD. Die Abwärtsbewegung der Birkenstock-Aktie ging bis auf 31,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 32,16 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 37'057 Aktien.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,77 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,94 USD am 16.09.2026. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 5,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Birkenstock am 13.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 836.60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 17.12.2026 dürfte Birkenstock Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Birkenstock am 28.10.2026
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