Birkenstock Aktie News: Birkenstock verliert am Montagnachmittag

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 33,50 USD. Die Birkenstock-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,95 USD nach. Bei 33,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 48'715 Birkenstock-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,71 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. 51,37 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 11,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.08.2026 äusserte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 836.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 719.79 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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