Birkenstock Aktie News: Birkenstock zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 36,17 USD nach oben. Bei 36,19 USD markierte die Birkenstock-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,51 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'221 Stück gehandelt.

Am 30.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Am 16.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,12 USD. Abschläge von 13,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Birkenstock in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 836.60 Mio. USD im Vergleich zu 719.79 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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